Российскому региону предрекли нехватку стройматериалов из-за санкций

Минстрой: поставки стройматериалов в Калининград могут упасть в четыре раза из-за санкций

Объем поставок строительных материалов в Калининград может сократиться в четыре раза из-за запрета транзита через Литву на фоне санкций. Нехватку подобных товаров в регионе предрек Минстрой России, пишет РИА Новости.

C 18 июня Литовские железные дороги перестали провозить в Калининград широкий перечень товаров, попавших под санкции Евросоюза. В Минстрое отметили, что пока в регионе достаточно стройматериалов. «Однако по мере расходования этого объема может возникнуть некоторая нехватка. Согласно предварительной оценке сложившейся ситуации, в совокупности объем поставок в регион из-за санкций может упасть в четыре раза», — пояснили в ведомстве.

В Минстрое добавили, что правительство Калининградской области еженедельно отслеживает дефицит стройматериалов. «По предварительной оценке, наиболее чувствительным называют запрет на перевозку цемента и других стройматериалов, стали и железа, древесины, строительной химии, в том числе красок и растворителей», — уточнили в министерстве.

Ранее эксперты архитектурного бюро UNKCI предположили, что заменой западным стройматериалам для отделки жилых помещений станет продукция из Турции и Китая. По словам специалистов, товары из этих стран и до этого занимали существенную долю на рынке. Согласно прогнозам, турецкие материалы будут пользоваться спросом при закупках профессиональными генподрядчиками, а китайские — у розничных покупателей.