Названа замена западным стройматериалам в России

UNKCI: лидерство на рынке отделочных материалов в России поделят товары из Турции и Китая

Лидерство на российском рынке стройматериалов для отделки жилых и коммерческих помещений поделят товары из Турции и Китая. Продукцию из этих стран эксперты архитектурного бюро UNKCI назвали заменой ушедшим из России западным материалам. Сообщение компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что Китай и Турция всегда входили в число основных поставщиков товаров для отделки, но теперь производители стремятся занять большую долю на рынке. По словам руководителя архитектурного бюро UNKCI Николая Миловидова, базой для наращивания присутствия и расширения ассортимента станут ранее завоеванные позиции.

Эксперт отметил, что продвижению турецких материалов способствовало наличие в отрасли большого количества строительных подрядных команд из этой страны — таким компаниям было проще и выгоднее использовать собственные материалы с ожидаемым уровнем цены и качества. Миловидов считает, что у материалов из Турции больше шансов существенно нарастить долю присутствия в России, так как на рынке сформировалось недоверие к дешевым товарам из Китая.

Однако специалист уточнил, что китайская продукция изначально имеет преимущество в сегменте масс-маркет: на российском рынке уже давно представлены недорогие товары, разнообразные по цвету и фактуре, а турецкие изделия потребители считают качественными, но дорогими.

Другим важным фактором Миловидов назвал географическое расположение и удобство поставки. Как пояснил эксперт, представление китайских товаров традиционно усиливается по мере приближения к Дальнему Востоку, а турецкая продукция больше представлена в европейской части России.

«Таким образом, в ближайшее время на рынке отделочных материалов мы можем увидеть чуть ли не равно пропорциональное по весу разделение. В тоже время наметится и другая тенденция: при закупках профессиональными генподрядчиками предпочтение может отдаваться материалам из Турции, а розничным покупателем, исключительно в силу ценообразования — продукции из Китая», — заключил специалист.