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Таксист вернул Нойеру потерянный бумажник и возмутился благодарностью футболиста

Таксист возмутился подаренной вратарем Мануэлем Нойером футболкой за возвращение кошелька
Мануэль Нойер

Мануэль Нойер. Фото: Heiko Becker / Reuters

Таксист вернул вратарю сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэлю Нойеру потерянный бумажник и возмутился благодарностью футболиста. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, водитель обнаружил забытый Нойером кошелек после завершения поездки. В нем были банковские карточки и 800 евро. Таксист проехал 120 километров в поисках спортсмена и отдал бумажник его помощнику. В благодарность Нойер отправил водителю свою игровую майку с автографом.

Таксист заявил, что остался разочарован таким подарком. Он подчеркнул, что во время поиска вратаря потратил на бензин 400 евро, отметив, что подаренная Нойером футболка никак не сможет возместить затраты. «Такая награда — это издевательство!» — подчеркнул водитель.

Нойер зарабатывает в «Баварии» 20 миллионов евро в год. Он выступает за команду с 2011 года. В составе мюнхенцев голкипер стал десятикратным чемпионом Германии и дважды выиграл Лигу чемпионов.

Анастасия Борисова
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