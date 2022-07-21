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Япония довела до нуля импорт российской нефти

Япония довела до нуля импорт российской нефти в июне

Фото: Shutterstock

Япония в июне не импортировала нефть из России, но увеличила поставки газа, следует из статистики Минфина страны.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) выросли в годовом выражении на 26,4 процента, до 617 тысяч тонн. Страна заплатила за топливо 55,3 миллиарда иен (398,8 миллиона долларов). Импорт нефти Япония довела до нуля. Поставки российского угля в страну рухнули на 59,5 процента, до 765 тысяч тонн.

В целом объем импорта из России в Японию в июне взлетел на 22,9 процента, до 153,9 миллиарда иен (1,1 миллиарда долларов), экспорт из Японии в Россию снизился на 49,9 процента, до 39,8 миллиарда иен (287 миллионов долларов).

Brent от TradingView

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что в будущем Японию может ожидать жизнь без газа и нефти из России. Так он отреагировал на слова премьер-министр Японии Фумио Кисиды об установлении максимальной цены на российское сырье.

«Мы установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать нефть по более высоким ценам», — рассказал ранее Кисида о планах стран G7.

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Платон Щукин
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