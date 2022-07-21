Соперник Махачева пообещал заткнуть рот Нурмагомедову

Чарльз Оливейра пообещал заткнуть рот Хабибу Нурмагомедову победой над Махачевым в UFC

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра высказался относительно предстоящего поединка против Ислама Махачева. Об этом сообщает Sherdog.

32-летний бразилец назвал Абу-Даби, где пройдет турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), враждебной для себя территорией. Он обратил внимание на то, что Ислам Махачев, а также Хабиб Нурмагомедов неоднократно выступали в Абу-Даби. Бразилец напомнил, что изначально требовал боя у себя на родине.

Бывший чемпион UFC в легком весе пообещал заткнуть рот Махачеву и Нурмагомедову на их территории. «Они много всего наговорили про меня. В частности, что могут приехать в Бразилию и одержать надо мной верх», — напомнил Оливейра.

Оливейра и Махачев подерутся за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе. Их бой возглавит UFC 280 22 октября в Абу-Даби.

Оливейра утратил пояс, не сумев сделать вес перед поединком против Джастина Гейджи. Он одержал победу над американцем в мае на UFC 274.

