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В Кремле ответили на вопрос о здоровье Путина

Пресс-секретарь президента Песков заверил, что у Путина все нормально со здоровьем

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Со здоровьем у президента России Владимира Путина все нормально. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Хорошо, у него все нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные "специалисты" в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные "утки" насчет состояния здоровья президента», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В мае в иностранных СМИ появлялись сообщения, в которых говорилось о болезни Путина. Также распространялась информация о том, что он впал в кому. Слухи о состоянии главы государства опроверг Рамзан Кадыров — он вспомнил недавний разговор с Путиным, во время которого голос российского президента был «очень бодрым» и «командным».

Информацию об ухудшении здоровья главы государства также опроверг глава МИД Сергей Лавров, отметив, что Путин ежедневно появляется на публике.

21 июля директор ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что Путин «слишком здоров», подчеркнув, что это неформальная оценка американской разведки. Он отметил, что в мире множество слухов о здоровье российского президента, однако все они не соответствуют действительности.

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Анастасия Шейкина
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