В МИД России отреагировали на слухи об ухудшении здоровья Путина

Глава МИД России Лавров опроверг слухи об ухудшении здоровья президента Путина

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1, которое есть в распоряжении «Ленты.ру», отреагировал на слухи о болезни российского президента Владимира Путина. Журналист рассказал министру, что в Европе появляются сообщения, что глава государства «болен, что он злится, раз его первоначальный план не был выполнен» и поинтересовался, так ли это.

Лавров подчеркнул, что российский лидер ежедневно появляется на публике, его можно наблюдать на экранах, читать и слушать его выступления. Он опроверг распространяемую на Западе дезинформацию об ухудшении здоровья политика.

Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит Сергей Лавров глава МИД России

В начале мая Лавров посоветовал тем, кто на Западе сомневается в состоянии здоровья Путина, обратиться к иностранным гостям президента, например, к мировым лидерам, с которыми встречался глава государства, в том числе к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега находится как никогда в форме. По его словам, все сообщения о якобы имеющихся у Путина проблемах со здоровьем являются слухами, которые распространяются западными странами, чтобы подорвать доверие к главе государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин ни разу за весь период пандемии не заразился коронавирусом и своевременно проходит ревакцинацию.

Спецоперация проходит по плану

Лавров также оценил проведение специальной военной операции на Украине. Он ответил на вопрос журналиста, является ли она успехом или неудачей России. Глава МИД подчеркнул, что Москва не рассматривает действия на международной арене как направленные на то, чтобы достичь успеха или одобрения, и делает то, что вынуждена, то есть защищает людей, русский язык, подвергающийся дискриминации, проводит денацификацию.

Министр напомнил, что Россия долгие годы призывала западных коллег заставить Украину выполнять международные договора и конвенции, к которым она присоединилась, однако не получила поддержки. Москва не за один день объявила об угрозе безопасности на своей границе, но это также было проигнорировано, добавил он.

Россия долгие годы призывала Запад не делать из Украины «антиРоссию», не создавать военной угрозы российскому государству с территории Украины, не препятствовать русскому языку, образованию и культуре. Наша военная операция была неизбежна. Мы долго пытались достучаться до Запада. Что касается самой операции, то она идет по плану. Сергей Лавров глава МИД России

Лавров также напомнил о требованиях Москвы в ходе специальной военной операции на Украине. Он заявил, что российская сторона защищает мирных людей в Донбассе. Он добавил, что Запад долгое время «накачивал Украину в качестве врага России», поэтому иного выбора, как защищать русский язык и русских людей, живущих на украинской территории и являющихся ее гражданами, не было.

Среди целей он обозначил защиту гражданского населения, демилитаризацю, восстановление прав русского языка в соответствии с Конституцией Украины и денацификацию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Лавров ответил на вопрос о вмешательстве России в судьбу ДНР и ЛНР

Глава МИД России ответил на вопрос телеканала, были ли «Донецкая и Луганская республики аннексированы Россией». Он подчеркнул, что речи об аннексии не шло, однако Москва была вынуждена вмешаться в разрешение конфликта, поскольку иного выбора, кроме как признать независимость ДНР и ЛНР, не существовало.

Лавров напомнил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители востока страны заявили, что не признают смену власти. После этого были провозглашены ДНР и ЛНР, а Киев в ответ начал бомбить Донецк и Луганск.

Министр иностранных дел добавил, что по инициативе тогдашнего французского лидера Франсуа Олланда был организован «нормандский формат», Москва «уговорила Донецк и Луганск отказаться от провозглашенного суверенитета» в обмен на выполнение минских договоренностей Украиной и предоставление особого статуса этим территориям, который предполагает сохранение русского языка, наличие своих правоохранительных органов и особых экономических связей с Россией.

Ничего этого сделано не было. Долгие восемь лет они продолжали убивать мирных граждан. Вот почему у нас не было выбора, кроме как признать независимость этих республик. Мы защищаем этих людей и помогаем им восстановить территориальную целостность Сергей Лавров глава МИД России

Лавров заключил, что для России это военная операция в соответствии с официальной просьбой суверенных государств ДНР и ЛНР, согласно статьи 51 Устава ООН, которая предполагает право на индивидуальную и коллективную самооборону.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон призвали президента России Владимира Путина немедленно установить перемирие на Украине, вывести войска и начать прямые переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В том же разговоре, по данным Кремля, Путин заявил, что Россия готова к возобновлению диалога с Украиной. Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта.

«Нас просто вышвырнули»



