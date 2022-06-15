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Кадыров рассказал о здоровье Путина

Глава Чечни Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем президента России Путина
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Михаил Суслов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем российского президента Владимира Путина. Аудиосообщение политик опубликовал в своем Telegram.

Кадыров посоветовал недоброжелателям Путина, которые распространяют недостоверную информацию, закрыть рты, чтобы потом не было неловко и неудобно. Глава Чечни рассказал о недавнем телефонном разговоре с российским президентом, во время которого голос Путина был «очень бодрым» и «командным».

«Прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент [якобы имеет проблемы со здоровьем], <...> ищут замену. Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству», — заявил Кадыров.

Ранее информацию об ухудшении здоровья российского президента опроверг глава МИД России Сергей Лавров. В иностранных СМИ до этого появлялись сообщения, что глава государства «болен, что он злится, раз его первоначальный план не был выполнен». Также распространялась информация о том, что Путин впал в кому.

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Варвара Кошечкина
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