Названа стоимость роскошного особняка Джигана и Самойловой

Риелтор Паршиков оценил стоимость нового особняка Джигана и Самойловой в ₽170 млн

Новый роскошный особняк обошелся рэперу Джигану и его жене Оксане Самойловой в 140-170 миллионов рублей. Стоимость дома пары назвал риелтор Юрий Паршиков, передает Teleprogramma.pro.

Паршиков отметил, что предыдущее жилье Джиган и Самойлова продали за 140 миллионов рублей. Новый дом значительно больше старого, поэтому его стоимость также должна быть выше.

После переезда Самойлова показала интерьер особняка. Дом состоит из четырех этажей, внутри есть лифт, бассейн с подогревом и джакузи. По словам бизнесвумен, на поиски подходящего жилья они с Джиганом потратили два года. Для семьи было важно наличие детских комнат с отдельными ванными и туалетами.

Ранее о ремонте в новом загородном доме рассказала актриса Агата Муцениеце. С оформлением жилья артистке помогает дизайнер. Муцениеце продемонстрировала покрытый песком участок, где в будущем появятся дорожки, и гостиную с выходом на веранду и угловым диванам. Актриса отметила, что собирается использовать помещение для времяпровождения с детьми.