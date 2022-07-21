Оксана Самойлова показала новый особняк с лифтом и бассейном

Жена Джигана Оксана Самойлова показала четырехэтажный особняк с лифтом и бассейном

Жена рэпера Джигана, бизнесвумен Оксана Самойлова недавно переехала с семьей в новый дом. Интерьеры роскошного особняка блогер показала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что супруги потратили два года на поиски дома мечты. Среди критериев при выборе нового жилья было наличие отдельных комнат с ванной и туалетом для детей, а также просторной спальни с панорамными окнами для взрослых. В новом особняке пары четыре этажа, в отделке помещений преобладает белый цвет, мебель также в основном светлая.

Как видно из опубликованных Самойловой роликов, все комнаты в доме очень просторные. Среди особенностей жилья — личный лифт, который способен вместить до 13 человек. Кроме того, на первом этаже особняка расположены подогреваемый бассейн, джакузи, лежаки и камин. «В нашем "отеле" есть все. Мы, конечно, на такое не рассчитывали. Еще нет мебели, лежаки завернутые... нужно все довезти», — поделилась блогер и пообещала в дальнейшем раскрыть больше деталей о новом жилье.

Ранее о ремонте в новом доме рассказала российская актриса Агата Муцениеце. Знаменитость отметила, что с оформлением жилья ей помогает дизайнер. Участок покрыт песком, там пока не вымощены дорожки. Муцениеце также показала, что в гостиной с выходом на веранду на первом этаже поставили угловой диван серого цвета с подушками — там она собирается проводить время с детьми и собакой.