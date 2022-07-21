Капитан сборной России высказался о призыве хоккеиста Федотова в армию

Капитан сборной России Шипачев заявил, что Федотову будет тяжело из-за призыва в армию

Капитан сборной России и нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев высказался о призыве хоккеиста Ивана Федотова в армию. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он попал в не очень хорошую ситуацию. Если он проведет целый год без хоккея и тренировок, это очень тяжело. Понятно, что парню только 25 лет и он может сразу же набрать форму», — заявил спортсмен. Он выразил Федотову поддержку и пожелал ему удачи.

19 июля финский парламентарий Тимо Хейнонен предложил Федотову обратиться за помощью к другим государствам. По его мнению, западные страны и Национальная хоккейная лига (НХЛ) могли бы предоставить ему политическое убежище.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Его доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы, где он принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Хоккеист должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс».