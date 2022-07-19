Финский парламентарий дал совет призванному в армию хоккеисту Федотову

Финский парламентарий Хейнонен посоветовал Ивану Федотову попросить политическое убежище

Член парламента Финляндии и Государственного совета по спорту Тимо Хейнонен в Twitter дал совет призванному в армию российскому хоккеисту Ивану Федотову.

Политик заявил, что спортсмен мог бы обратиться за помощью к другим государствам. «Западные страны и Национальная хоккейная лига (НХЛ) могли бы предоставить ему политическое убежище», — посчитал он.

18 июля жена Федотова Надежда обратилась с посланием от мужа. Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку, а журналистов — за освещение ситуации. Он выразил надежду на наилучший исход ситуации.

В этот же день Всеволожский городской суд Ленинградской области зарегистрировал иск хоккеиста на решение о призыве в армию. Иск был подан в военную прокуратуру с требованием признать незаконным решение призывной комиссии отправить Федотова на прохождение военной службы.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был доставлен в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы и принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Хоккеист должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс».