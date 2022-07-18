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Спорт

Жена хоккеиста Федотова обратилась с посланием от мужа

Жена хоккеиста Ивана Федотова Надежда обратилась к болельщикам с благодарностью от мужа
Иван Федотов

Иван Федотов. Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com

Жена российского хоккеиста Ивана Федотова Надежда в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) обратилась с посланием от призванного в армию мужа.

Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку, а журналистов — за освещение ситуации. «Благодарю профессиональное сообщество за точку зрения, какой бы она ни была. Я знаю, я слышу ваши голоса, и это дает мне силу и укрепляет веру в наилучший исход моей ситуации», — заявил Федотов.

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1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля.

Анастасия Борисова
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