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Стали известны подробности судебного иска призванного в армию хоккеиста Федотова

Суд зарегистрировал иск об отмене решения о призыве в армию хоккеиста Ивана Федотова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Всеволожский городской суд Ленинградской области зарегистрировал иск хоккеиста сборной России Ивана Федотова на решение о призыве в армию. Об этом РИА Новости сообщил адвокат спортсмена Алексей Пономарев.

«Всеволожский городской суд зарегистрировал материалы. Мы просим отменить решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о прохождении срочной службы», — заявил юрист.

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Ранее стали известны новые подробности по делу Федотова. «Если решение будет признано незаконным, то он вернется назад, вне зависимости от того, проходит ли он уже службу или нет», — подытожил Пономарев.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был доставлен в учебную часть Военно-морского флота России в Северодвинске для прохождения срочной службы и принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Ситуация развивалась на фоне заключения контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс».

Дарья Коршунова
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