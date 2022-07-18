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Появились новые детали дела призванного в армию хоккеиста Федотова

Адвокат заявил, что решение суда по делу хоккеиста Федотова появится в течение недели

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Адвокат российского хоккеиста Ивана Федотова Алексей Пономарев рассказал новые детали иска спортсмена к призывной комиссии. Его слова приводит «Газета.Ru».

Пономарев заявил, что иск был подан в военную прокуратуру с требованием признать незаконным решение призывной комиссии отправить Федотова на прохождение военной службы. Он подчеркнул, что в течение недели должна появиться информация по этому делу. «Если решение будет признано незаконным, то он вернется назад, вне зависимости от того, проходит ли он уже службу или нет», — подытожил юрист.

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11 июля Пономарев передал слова Федотова, который пребывает в военной части в Северодвинске. Голкипер выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации и заявил, что готов служить стране в качестве хоккеиста.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был доставлен в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы и принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Хоккеист должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс».

Анастасия Борисова
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