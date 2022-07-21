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В США захотели сохранить программу разработки подводных беспилотников

Breaking Defense: в США выделили 100 млн долларов на разработку подводных беспилотников

Фото: U.S. Navy / AP

Сенат США захотел сохранить программу разработки беспилотных подводных аппаратов Военно-морских сил (ВМС) США Snakehead. Комиссия, которая осуществляет надзор над ВМС, выделила на программу 100 миллионов долларов, пишет Breaking Defense.

«Несмотря на невыполнение графика программы, комитет полагает, что беспилотный подводный аппарат большого водоизмещения Snakehead может предоставить флоту важные возможности после ввода в эксплуатацию», — отметили в отчете сената, который приложили к законопроекту об оборонной политике на 2023 финансовый год.

Отмечается, что средства могут передать ВМС после голосования в сенате и переговоров с законодателями палаты представителей.

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В апреле стало известно, что ВМС США планируют закрыть программу разработки подводных беспилотников. В ведомстве сообщили об ограниченной доступности платформ, которые смогут нести Snakehead.

В феврале в публикации The Drive отметили, что Snakehead можно запускать с атомной субмарины типа Virginia. Беспилотник испытали на полигоне Наррагансетт в штате Род-Айленд.

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Даниил Иринин
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