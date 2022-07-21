Манера разговаривать с детьми оказалась одинаковой по всему миру

Nature Human Behavior: люди из городов и изолированных племен поют колыбельные одинаково

Международная группа ученых продемонстрировала, что при разговоре с маленькими детьми люди меняют свой голос одинаково в совершенно различных культурах по всему миру. Схожесть присутствует как в манерах речи, так и у колыбельных песен. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Human Behavior, у этой особенности может быть эволюционное происхождение.

Исследователи собрали 1615 записей человеческого голоса на 18 языках из 21 общин в Северной Америке, Южной Америке, Африке, Европе, Азии и Тихоокеанском регионе. Общины варьировались от городов-миллионников до небольших изолированных групп охотников-собирателей из нескольких десятков человек. Ученые использовали компьютерные программы, чтобы найти отличительные акустические особенности, характерные для голосовых звуков при общении с младенцами в каждой группе населения.

Оказалось, что такие вокализации часто имеют чистый тембр, более высокий тон, а колыбельные приглушены. Кроме того, когда записи прослушали 51 065 человек из 187 стран через сайт The Music Lab, многие правильно определяли, в каком случае взрослые разговаривали с младенцами, что нельзя было объяснить случайным угадыванием.

Тем не менее в разных культурах вокализация немного отличается. Например, почти всегда люди общаются с детьми более высоким голосом, чем со взрослыми, но высота звука может быть разной. Наибольшие отличия наблюдались в английском и новозеландском языках. В то же время межкультурное сходство предполагает, что данный тип вокализации является общей чертой человеческой психологии. Например, речь должна привлекать внимание ребенка, а колыбельные — снимать возбуждение и успокаивать.