24 TV: президент Турции Эрдоган созвал совещание Совета национальной безопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал совещание Совета национальной безопасности. Об этом сообщает телеканал 24 TV в Twitter.

По информации телеканала, на совещании члены Совбзеза страны обсудили большой объем важных вопросов, основными из которых стала борьба с терроризмом и зерновой кризис.

1 июля Эрдоган заявил, что вооруженные силы республики намерены провести новую трансграничную операцию на севере Сирии — в Телль-Рифаате и Манбидже. По его словам, затем военные действия охватят Айн-эль-Араб и Айн-Иссу.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, в свою очередь, подчеркнул, что иранская сторона обеспокоена планами Анкары. По его словам, в ходе трехстороннего саммита России, Турции и Ирана в Тегеране стороны обсуждали политическое решение этого вопроса.