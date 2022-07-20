Иран отреагировал на планы Турции провести новую военную операцию в Сирии

Глава МИД Ирана Абдоллахиян заявил об обеспокоенности планами Турции по операции в Сирии

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции со своим сирийской коллегой сообщил, что иранская сторона обеспокоена планами проведения Турцией вероятно новой военной операции на территории Сирии, пишет ТАСС.

По словам министра, стороны в ходе саммита постарались сконцентрироваться на поиске политического решения для вопросов безопасности, которые беспокоят Турцию.

«Еще раз хотел бы подчеркнуть, что мы обеспокоены возможным военным вторжением Турции на территорию Сирии, — отреагировал он. — Мы надеемся, что рекомендации, которые были сделаны участниками [саммита в астанинском формате], будут учтены властями дружественной Турции».

19 июля в Тегеране состоялась встреча президентов России, Ирана и Турции, саммит прошел в астанинском формате. По итогам встречи в совместном заявлении было определено, что сирийский кризис можно решить только дипломатией.

Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы республики намерены провести новую трансграничную операцию на севере Сирии — в Телль-Рифаате и Манбидже. По его словам, затем военные действия охватят Айн-эль-Араб и Айн-Иссу.