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Эрдоган пригрозил внезапным началом операции в Сирии

Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара может начать операцию в Сирии внезапно

Фото: Reuters

Военная операция турецких сил на севере Сирии может начаться внезапно. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.

Турецкий лидер пригрозил, что боевые действия в северных районах Сирии могут начаться даже «внезапно, однажды ночью». Однако, по его словам, «нет нужды спешить и суетиться». «Мы уже работаем в этой области прямо сейчас. (...) Если мы проявим немного терпения, я надеюсь, мы будем выполнять операции самым мощным образом, когда придет время», — заявил Эрдоган.

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция готова к проведению военной операции на севере Сирии и может начать ее в любой момент. При этом представитель Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнул, что действия Анкары не направлены против территориальной целостности Сирии.

20 июня замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что российская сторона надеется на отказ Турции от проведения военной операции в Сирии. Дипломат уточнил, что Москва продолжит добиваться отказа Анкары от проведения операции.

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Николай Чигасов
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