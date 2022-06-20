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Россия понадеялась на отказ Турции от операции в Сирии

Замглавы МИД Богданов: Россия надеется, что Турция откажется от операции в Сирии

Фото: Globallookpress.com

Российская сторона надеется, что Турция откажется от проведения военной операции в Сирии. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, передает РИА Новости.

Дипломат уточнил, что Москва продолжит добиваться отказа Анкары от проведения операции. «Продолжаем с ними работать. Надеюсь, что будет достигнута договоренность по политико-дипломатической линии», — рассказал он.

Ранее спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Россия попросила Турцию отказаться от проведения военной спецоперации на севере Сирии. По его словам, это не решит проблему с безопасностью в стране.

9 июня стало известно, что Вооруженные силы Турции и боевики Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы к новой операции в Сирии. Издание «Сабах» писало, что военная операция будет проводиться одновременно и в Телль-Рифате, и в Манбидже.

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Виктория Кондратьева
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