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Турция завершила подготовку к новой операции в Сирии

Армия Турции завершила подготовку к новой операции в Сирии и ожидает приказа Анкары

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Вооруженные силы Турции и боевики Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы к новой операции в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

По информации агенства, на данный момент армия ожидает приказа Анкары для начала операции. Отмечается, что турецкие военные заняли боевые позиции вокруг городов Телль-Рифат и Манбидж и ведут огонь по позициям террористических группировок.

Издание Сабах также пишет, что военная операция будет проводиться одновременно и в Телль-Рифате, и в Манбидже. Ее цели уже определены.

Ранее газета Hürriyet сообщала, что Россия не одобрила подготовку Анкары к военной операции на севере Сирии, из-за чего Турции пришлось прервать подготовку к боям. Речь идет о планируемой операции в районе Айн-Исса на северной окраине города Ракка.

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Виктория Кондратьева
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