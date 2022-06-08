Россия не разрешила Турции проводить военную операцию на севере Сирии

Hürriyet: Турция остановила операцию на севере Сирии из-за неодобрения России

В ходе переговоров между делегациями из Москвы и Анкары стороны обсудили подготовку к турецкой военной операции на севере Сирии. В ходе встречи российская сторона не одобрила этот шаг, из-за чего Турции пришлось прервать подготовку к боям, сообщает газета Hürriyet.

Речь идет о планируемой операции в районе Айн-Исса на северной окраине города Ракка. Россия не разрешила проводить там боевые действия и направила новые подкрепления в регион.

В районе Айн-Исса проходит автомагистраль М4, соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор и Алеппо.

Как уточняет газета, ВВС Турции уже нанесли точечные удары по Тель-Рифату и Манбиджу, где, предположительно, расположены объекты Рабочей партии Курдистана (власти Турции считают ее террористической).

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции на севере Сирии.