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В Турции заявили о готовности начать военную операцию в Сирии в любой момент

Представитель Эрдогана Калын: Турция готова начать военную операцию в Сирии в любой момент

Турция готова к проведению военной операции на севере Сирии и может начать ее в любой момент, сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Об этом он заявил в эфире телеканала Haberturk.

«За последние три-четыре года мы осуществили три крупные операции на севере Сирии. Мы ни у кого не спрашивали разрешения на их проведение», — отметил Калын. Он также добавил, что в случае поступления угрозы, «будет проведена оценка и сделано все необходимое».

При этом представитель Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнул, что действия Анкары не направлены против территориальной целостности Сирии.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона надеется, что Турция откажется от проведения военной операции в Сирии.

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Марина Совина
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