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Экономика

Tesla разочаровалась в криптовалюте

Tesla продала 75 процентов своего портфеля биткоинов почти на миллиард долларов

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Американский производитель электромобилей Tesla продал 75 процентов своего портфеля биткоинов почти на миллиард долларов. Инвестиция оказалась убыточной и ухудшила квартальный результат компании. Об этом говорится в недавнем отчете компании.

Tesla разочаровалась в криптовалюте из-за того, что активы покупались при курсе в 28 тысяч за монету, а продавать их пришлось уже при 23 тысячах. Как уточнил глава компании Илон Маск, продажа была произведена для увеличения ликвидности в период антиковидных ограничений в Китае, пишет Forbes. Tesla не продала ни одного из своих активов в Dogecoin. Маск призвал не воспринимать продажу криптовалюты как «какой-то приговор биткоину».

Tesla от TradingView

В целом выручка производителя упала с 18,76 миллиарда долларов в предыдущем квартале до 16,93 миллиарда в отчетном. Таким образом, череда рекордных доходов на протяжении нескольких кварталов подряд прервалась.

В марте 2021 года Tesla заявила, что инвестировала в биткоины 1,5 миллиарда долларов, а затем на некоторое время стала принимать их в качестве оплаты покупок. Однако в мае того же года Илон Маск отказался от этого решения из-за негативного воздействия майнинга на окружающую среду. Позже предприниматель заявил, что компания возобновит прием криптовалютных платежей лишь тогда, когда половина всех цифровых активов будет производиться на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Платон Щукин
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