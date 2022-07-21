Организаторы US Open прокомментировали вероятный недопуск Джоковича до турнира

Организаторы US Open заявили, что отказ от вакцинации не позволит сыграть Новаку Джоковичу

Организаторы US Open прокомментировали ситуацию с вероятным недопуском сербского теннисиста Новака Джоковича до турнира. Об этом сообщает The Guardian.

Несмотря на то что 35-летний спортсмен был включен в предварительную заявку на участие в US Open, отказ Джоковича вакцинироваться может не позволить ему прибыть в США. «В US Open нет особых правил относительно вакцинаций, но организаторы турнира уважают позицию властей США по данному вопросу, которая исключает приезд в страну невакцинированных иностранцев», — говорится в заявлении.

В конце июня Джокович прокомментировал возможный пропуск турнира. Серб назвал ситуацию несправедливой, обратив внимание на то, что наличие паспорта США позволило бы ему приехать в страну, несмотря на отказ от вакцинации. «Возможно, за этим стоят политические мотивы, а не медицинские», — подытожил он.

Из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса Джокович пропустил турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. В январе серб по той же причине не смог принять участие в Australian Open.