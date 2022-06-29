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Джокович заявил о политических мотивах в запрете на выступление на US Open

Джокович заявил, что недопуск до участия на US Open может быть связан с политикой
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Andrej Isakovic / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможном недопуске его до участия в US Open. Его слова приводит TennisMajors.

«Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог играть. Возможно, за этим стоят политические мотивы, а не медицинские», — заявил спортсмен. Он посчитал несправедливым то, что не привитые от коронавируса граждане США имеют право сыграть в турнире.

В марте Джокович был вынужден сняться с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. Сербу запретили въезд в страну из-за отказа вакцинироваться.

В январе Джокович по той же причине не смог принять участие в Australian Open. Прошлогодний победитель турнира был выдворен из Австралии перед стартом соревнований. Проблемы с властями возникли на фоне того, что в визу сербского спортсмена не было предусмотрено внесение данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса.

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