Пранкер Вован раскрыл способ дозвониться до политиков и звезд

Пранкер Вован рассказал, что найти контакты мировых звезд гораздо сложнее, чем политиков

Пранкер Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) раскрыл способ дозвониться до политиков и звезд шоу-бизнеса. О том, как пранкеры находят контакты политических деятелей и популярных артистов, Кузнецов рассказал в интервью журналистке Алене Жигаловой, запись опубликована на YouTube-канале Super.

По словам пранкера, найти контакты мировых звезд гораздо сложнее, чем политиков. «Вокруг западных звезд огромное количество агентов, менеджеров, пиарщиков. Они все обычно требовали деньги. Ну, думали, что это встреча с каким-то там президентом, поэтому платите нам деньги», — рассказал он.

У пранкеров нет личных номеров политиков, отметил Кузнецов. «Люди несколько не понимают технику и специфику. Даже если бы у нас был такой номер, ну просто никто бы вам не ответил на звонок, и даже если политик ответил на звонок, он дико бы удивился и просто положил трубку», — поделился он.

По его словам, пранкеры договариваются о звонке через офис политика. «Сначала надо выйти на контакт, допустим, администрации, найти там какой-то международный отдел или советников, или посольство, и там уже заявить, что ты, допустим, представитель президента или его какой-то советник по международным делам, как бы установить связь, отправить письма электронные», — рассказал Кузнецов.

При этом письма должны быть оформлены правильно и написаны дипломатическим языком, подчеркнул он. Пранкеров могут вычислить, если тот человек, за которого они себя выдают, уже общался с потенциальной жертвой или если представители политика обратились в посольство страны, добавил Кузнецов.

«Переписка может занять несколько недель. Ты пишешь темы, которые хочешь обсудить, и выбирается время для разговоров. Дальше пишем, в каком формате разговор. Сейчас мы выходим на видеозвонки. Но даже если все согласовано, никто не дает прямой номер человека. Дают номер канцелярии или офиса, там переключают на кабинет президента», — поделился пранкер.

Ранее Вован и Лексус разыграли экс-президента США Джорджа Буша, который во время беседы с ними заявил, что миссия Украины состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских солдат. В марте пранкеры от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля дозвонились главе МВД Великобритании Прити Патель. В разговоре с пранкерами британский министр заявила о готовности помочь украинским националистам.