Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Пранкер Вован раскрыл способ дозвониться до политиков и звезд

Пранкер Вован рассказал, что найти контакты мировых звезд гораздо сложнее, чем политиков

Кадр: Super / YouTube

Пранкер Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) раскрыл способ дозвониться до политиков и звезд шоу-бизнеса. О том, как пранкеры находят контакты политических деятелей и популярных артистов, Кузнецов рассказал в интервью журналистке Алене Жигаловой, запись опубликована на YouTube-канале Super.

По словам пранкера, найти контакты мировых звезд гораздо сложнее, чем политиков. «Вокруг западных звезд огромное количество агентов, менеджеров, пиарщиков. Они все обычно требовали деньги. Ну, думали, что это встреча с каким-то там президентом, поэтому платите нам деньги», — рассказал он.

У пранкеров нет личных номеров политиков, отметил Кузнецов. «Люди несколько не понимают технику и специфику. Даже если бы у нас был такой номер, ну просто никто бы вам не ответил на звонок, и даже если политик ответил на звонок, он дико бы удивился и просто положил трубку», — поделился он.

Материалы по теме:
«Ленин — гриб» Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
«Ленин — гриб»Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
9 июля 2021
«Ты что, ненормальный? Это супер!» Как первый советский пранкер совершил революцию на телевидении и пропал с экранов
«Ты что, ненормальный? Это супер!»Как первый советский пранкер совершил революцию на телевидении и пропал с экранов
3 апреля 2019

По его словам, пранкеры договариваются о звонке через офис политика. «Сначала надо выйти на контакт, допустим, администрации, найти там какой-то международный отдел или советников, или посольство, и там уже заявить, что ты, допустим, представитель президента или его какой-то советник по международным делам, как бы установить связь, отправить письма электронные», — рассказал Кузнецов.

При этом письма должны быть оформлены правильно и написаны дипломатическим языком, подчеркнул он. Пранкеров могут вычислить, если тот человек, за которого они себя выдают, уже общался с потенциальной жертвой или если представители политика обратились в посольство страны, добавил Кузнецов.

«Переписка может занять несколько недель. Ты пишешь темы, которые хочешь обсудить, и выбирается время для разговоров. Дальше пишем, в каком формате разговор. Сейчас мы выходим на видеозвонки. Но даже если все согласовано, никто не дает прямой номер человека. Дают номер канцелярии или офиса, там переключают на кабинет президента», — поделился пранкер.

Ранее Вован и Лексус разыграли экс-президента США Джорджа Буша, который во время беседы с ними заявил, что миссия Украины состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских солдат. В марте пранкеры от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля дозвонились главе МВД Великобритании Прити Патель. В разговоре с пранкерами британский министр заявила о готовности помочь украинским националистам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
На суперъяхте российского олигарха отыскали яйцо Фаберже за миллионы долларов
Описана политика Британии при избрании Трасс премьером
Психолог назвала способ определить симпатию собеседника по скрытым сигналам
Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО
Житель Диксона рассказал о состоянии живущего четыре дня с банкой во рту медведя
В СПЧ выступили против уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Появились подробности гибели депутата при обстреле ВСУ Белгородской области
Названа стоимость роскошного особняка Джигана и Самойловой
Легенда НБА отреагировал на арест американской баскетболистки в России
«Ростех» испытает модернизированный комплекс связи для Су-57
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.