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На суперъяхте российского олигарха отыскали яйцо Фаберже за миллионы долларов

Guardian: на задержанной властями США суперъяхте российского олигарха нашли яйцо Фаберже

Фото: Marco Garcia / Reuters

На суперъяхте одного из российских олигархов, которая была задержана на Фиджи по требованию властей США, отыскали яйцо Фаберже, стоимость которого может достигать нескольких миллионов долларов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на американского замгенпрокурора Лизу Монако.

Как отметила Монако, в ходе обысков, которые представители США проводят на задержанных яхтах, обнаруживаются «действительно интересные вещи». Одной из таких находок стало ювелирное изделие в форме яйца, которое, предположительно, было создано Карлом Фаберже. Подлинность яйца будет установлена специалистами.

Замгенпрокурора не уточнила, на каком именно судне было обнаружено изделие. При этом она отметила, что указанная яхта была задержана на Фиджи и в конце прошлого месяца переправлена в залив Сан-Диего, где и пришвартована в настоящее время.

По данным The Guardian, речь может идти о яхте под названием Amadea. Судно стоимостью около 300 миллионов долларов было доставлено с Фиджи в Сан-Диего в конце июня после продолжительной судебной тяжбы.

В апреле стало известно, что власти Фиджи задержали яхту Amadea, поскольку она вошла в исключительную экономическую зону республики без соответствующего разрешения. Позже правоохранители установили, что судно принадлежит российскому сенатору Сулейману Керимову. В мае суд на островах Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации суперъяхты.

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Варвара Кошечкина
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