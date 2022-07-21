Президент Украины Зеленский утратил права на товарные знаки, принадлежавшие ему в России

Президент Украины Владимир Зеленский утратил права на принадлежавшие ему товарные знаки в России. Об этом сообщил старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры», кандидат юридических наук Борис Башилов, передает РИА Новости.

Зеленский подал заявки на регистрацию прав в 2012 году, а в 2019-м он передал их ООО «Закупивэльни ришэння», занимающейся консультированием по вопросам коммерциализации деятельности и управления. Как напомнил Башилов, в случае, если срок охраны товарного знака истек, подать заявку на регистрацию такого же товарного знака может любое лицо. Однако она должна соответствовать закону. «В частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками», — сказал он.