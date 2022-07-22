Вокруг радиогалактики NGC 2663 зафиксировали коллимированные выбросы

Зафиксированы коллимированные выбросы в одной из крупнейшая радиогалактик NGC 2663

Международная команда астрономов, возглавляемая сотрудниками Университета Западного Сиднея в Австралии, зафиксировала вокруг радиогалактики NGC 2663 коллимированные выбросы. Их изучение позволит исследовать этот объект и окружающие его элементы. Выводы наблюдений описаны в препринте статьи в репозитории arXiv.org.

Сама галактика, представляющая собой эллиптический объект с газовым диском, отдалена от Земли примерно на 93 миллиона световых лет. Внутри нее располагается небольшой радиоисточник, а также активные ядро галактики. Впервые ее обнаружили в 1886 году, с тех пор ее постоянно изучали, но многие ее свойства так и остаются неизвестными. В ходе работы ученые подвергли галактику многоволновому анализы: от радиоизлучения до рентгеновских лучей.

Оказалось, что родительская звезда NGC 2663 обладает примерно 580 миллиардами солнечных масс. Кроме того, ученые заметили две противоположно направленные радиоструи. Как уточняется, их размер достигает 1150 световых лет. Это делает NGC 2663 одной из крупнейших радиогалактик в близлежащей Вселенной.

В июле 2022 года стало известно, что на первом снимке, полученном на прибор NIRSpec телескопа НАСА «Джеймс Уэбб», обнаружили долгожданную эмиссионную линию — след светящегося газа, содержащего кислород.