Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Вокруг радиогалактики NGC 2663 зафиксировали коллимированные выбросы

Зафиксированы коллимированные выбросы в одной из крупнейшая радиогалактик NGC 2663

Фото: Donald Pelletier / Wikimedia

Международная команда астрономов, возглавляемая сотрудниками Университета Западного Сиднея в Австралии, зафиксировала вокруг радиогалактики NGC 2663 коллимированные выбросы. Их изучение позволит исследовать этот объект и окружающие его элементы. Выводы наблюдений описаны в препринте статьи в репозитории arXiv.org.

Сама галактика, представляющая собой эллиптический объект с газовым диском, отдалена от Земли примерно на 93 миллиона световых лет. Внутри нее располагается небольшой радиоисточник, а также активные ядро галактики. Впервые ее обнаружили в 1886 году, с тех пор ее постоянно изучали, но многие ее свойства так и остаются неизвестными. В ходе работы ученые подвергли галактику многоволновому анализы: от радиоизлучения до рентгеновских лучей.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Оказалось, что родительская звезда NGC 2663 обладает примерно 580 миллиардами солнечных масс. Кроме того, ученые заметили две противоположно направленные радиоструи. Как уточняется, их размер достигает 1150 световых лет. Это делает NGC 2663 одной из крупнейших радиогалактик в близлежащей Вселенной.

В июле 2022 года стало известно, что на первом снимке, полученном на прибор NIRSpec телескопа НАСА «Джеймс Уэбб», обнаружили долгожданную эмиссионную линию — след светящегося газа, содержащего кислород.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Крупнейший порт Европы остановил контейнерное сообщение с Россией
Массовая драка женщин в Москве попала на видео
В России начали продавать полисы ОСАГО в кредит
Опубликован список артистов самого масштабного фестиваля в Москве и Петербурге
США предостерегли от признания России спонсором терроризма
Мужчина поймал выпавшего из окна пятого этажа ребенка
Вокруг радиогалактики NGC 2663 зафиксировали коллимированные выбросы
Приднестровье предложило Молдавии подписать договор о мире
Чемпион ОИ оценил лишение гражданства решившей выступать за Литву биатлонистки
На российской дороге насмерть сбили подростка-инвалида
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.