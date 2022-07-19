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На первом снимке Джеймса Уэбба обнаружили долгожданную эмиссионную линию

New Scientist: на первом снимке «Джеймса Уэбба» заметили долгожданную эмиссионную линию

Фото: NASA

На первом снимке, полученном на прибор NIRSpec телескопа НАСА «Джеймс Уэбб», обнаружили долгожданную эмиссионную линию — след светящегося газа, содержащего кислород. Об этом сообщает член команды проекта, сотрудник Оксфордского университета, Эндрю Банкер в разговоре с New Scientist.

Заметить это явление удалось с помощью NIRSpe — прибора, который может выделять конкретные области для изучения света от объектов. Таким образом ученые могут анализировать определенные галактики, в то время как свет от других тел не будет препятствовать.

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Эндрю Банкер отметил, что они планировали найти ее с помощью «Уэбба», однако закладывали на это «десятки или сотни» объектов. «Мы не могли и мечтать, что в первой, по сути, рекламной публикации она будет там. Это действительно невероятно» , — поделился ученый.

Такая важность эмиссионный линии заключается в ее необходимости для последующей калибровки измерений состава галактик. Подобные ориентиры позволят в будущем исследовать, как со временем менялась доля элементов тяжелее гелия в далеких галактиках, а также их эволюцию.

Ранее сообщалось о публикации первой полноценной фотографии Вселенной, полученной на телескоп «Джеймс Уэбб».

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Елена Апазиди
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