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Белый дом понадеялся на скорейшую реализацию сделки по украинскому зерну

Белый дом: США ожидают начало реализации сделки по украинскому зерну в ближайшее время

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США ожидают, что реализация сделки по вывозу украинского зерна начнется в ближайшее время, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

Кирби отметил, что США приветствуют этот «позитивный шаг», и понадеялся на скорейшую реализацию сделки. При этом он добавил, что Штаты будут пристально следить за выполнением сделки, чтобы оценить реальный эффект соглашения.

«Мы думаем, что соглашение окажет позитивное влияние на мировой рынок и поможет усилить продовольственную безопасность по всему миру», — подчеркнул политик.

Представители России, Украины Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) в пятницу, 22 июля, подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. От России ее подписал министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу рассказал, что кроме документа о вывозе зерна был также подписан меморандум, подключающий ООН к снятию ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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Антон Похиляк
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