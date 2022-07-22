Россиянкам перечислили лучшие стрижки для круглой формы лица

The Symbol: обладательницам круглой формы лица подойдут стрижки «под мальчика» и боб

Редакторы модного журнала The Symbol перечислили россиянкам стрижки, которые лучше всего подходят для лица круглой формы. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, по мнению экспертов, стрижка боб способна не только визуально вытянуть лицо, но и придать тонким прядям объем за счет асимметричных линий. Кроме того, эта прическа легко поддается укладке и подходит как волнистым, так и прямым волосам.

Обладательницам круглого типа лица также подойдет стрижка «под мальчика», которую в разное время носили актриса Анджелина Джоли, бизнесвуман Виктория Бекхэм, а также супермодели Линда Евангелиста и Кейт Мосс. По мнению специалистов, данная прическа подчеркнет изящность шеи и сделает черты лица более выразительными.

Вдобавок авторы материала отметили, что длинные волосы также способны скорректировать округлости лица, сделав их менее заметными. В то же время они пояснили, что их здоровое состояние необходимо поддерживать на постоянной основе посредством тщательного ухода.

В завершение журналисты упомянули стрижку каскад с челкой. Они пояснили, что данная прическа имеет ряд преимуществ, например визуально вытягивает лицо и придает объем тонким волосам. Однако вместе с этим у каскада есть минусы, а именно — он требует постоянной коррекции у парикмахера и ежедневной укладки.

В апреле стилисты также раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица, на нос и губы.