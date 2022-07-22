Силовики задержали в Крыму планировавшего воевать на стороне Украины россиянина

ФСБ задержала в Крыму петербуржца, планировавшего воевать на стороне Украины

Силовики задержали в Крыму россиянина, планировавшего воевать на стороне Украины. Об этом в пятницу, 22 июля, «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, житель Санкт-Петербурга планировал принимать участие в боевых действиях на стороне Украины; также он планировал участвовать в диверсионно-террористической деятельности против российской армии и мирных граждан. Однако его задержали в Крыму, где он был транзитом.

Ранее сообщалось, что следователи ФСБ возбудили уголовное дело о разглашении гостайны против сотрудника крымского предприятия, выполняющего гособоронзаказ. Спецслужбы вскрыли потенциальный канал утечки секретных данных военно-промышленного комплекса полуострова. По данным ФСБ, в сентябре 2018 года мужчина, работающий на предприятии в Феодосии, занимающемся строительством малых ракетных кораблей, передал секретную информацию подчиненному.