В России на 66 процентов вырос спрос на специалистов в одной области

РБК: в России на 66 процентов вырос спрос на специалистов, противостоящих DDoS-атакам

В России на 66 процентов по сравнению с прошлым годом вырос спрос на специалистов, противостоящих DDoS-атакам. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, передает РБК.

Всего с начала года на портале было опубликовано более 16 тысяч вакансий в сфере информационной безопасности, в двух процентах из них искали специалистов, способных противостоять DDoS-атакам. Чаще всего работников в этой области искали московские компании (51 процент от всего объема вакансий), ростовские (14 процентов) и петербургские (11 процентов).

Однако самый большой прирост числа вакансий оказался в Санкт-Петербурге (в шесть с половиной раз) и в Свердловской области (в два раза). В основном таких специалистов искали ИТ-компании (51 процент), финансовые и банковские фирмы (восемь процентов) и крупные ретейлеры (шесть процентов).

Медианная предлагаемая зарплата для работников сетевой безопасности — 150 тысяч рублей, максимальная — 400 тысяч. В последнее время российские компании часто сталкиваются с DDoS-атаками. Например, в июне сообщалось, что «Роскосмос» отбил кибератаку на свой сайт. Сайт Росреестра взломали, также хакеры атаковали сайт Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).