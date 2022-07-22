Лавров назвал беспочвенными спекуляции Запада об «экспорте голода» Россией

Глава МИД Лавров: спекуляции Запада об «экспорте голода» Россией абсолютно беспочвенны

Глава МИД России Сергей Лавров в своей статье для ряда африканских СМИ назвал абсолютно беспочвенными спекуляции Запада о том, что Россия «экспортирует голод». Документ опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, заявления западных стран на эту тему «представляют собой очередную попытку переложить ответственность с больной головы на здоровую».

Лавров напомнил, что еще в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19, "«коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, "оттянул" на себя товарные и продовольственные потоки, ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах»".

Он указал, что тяжелая ситуация на рынке продовольствия начала складываться именно тогда, а санкции, введенные против России, «дополнительно обострили негативные тенденции».

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин отверг обвинения западных стран в адрес России в том, что она спровоцировала глобальный продовольственный кризис. По его словам, нынешний кризис обусловлен макроэкономическим кризисом, который складывался годами и нынешние сложности являются лишь его частью.