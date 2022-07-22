Оперштаб сообщил о снижении уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Оперштаб сообщил о снижении уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России до 12,3%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился за неделю с 14,3 до 12,3 процента. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 22 июля на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Вакцинация первым компонентом препаратов против коронавируса в стране, согласно информации оперштаба, проведена 93 547 199 раз, а полный цикл вакцинации — 88 964 088 раз. В Москве уровень коллективного иммунитета снизился с 10,3 до 8,7 процента за семь дней.

По данным на 22 июля, в России за прошедшие сутки выявили 6659 случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 517 779. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

19 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России обнаружен подвариант омикрон-штамма коронавируса «кентавр».