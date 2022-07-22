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В России выявили 6659 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 6659 случаев коронавируса за сутки

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за последние сутки выявили 6659 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 517 779 . Об этом в пятницу, 22 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 6391.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (1787), в Петербурге (693) и Московской области (680). Меньше всего — в Тыве (2 случая), Магаданской области и Ингушетии (по 3 случая), а также в Адыгее и Карачаево-Черкессии (по 4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1167. За этот же период 4687 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 929 059.

За сутки умерли 41 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 382 080 человек.

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Анастасия Шейкина
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