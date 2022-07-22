Чешский хоккеист рассказал об угрозах из-за выступлений в КХЛ

Чешский хоккеист Лукаш Клок рассказал об угрозах из-за выступлений в КХЛ

Чешский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» Лукаш Клок рассказал о поступавших ему угрозах из-за выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает Sport.cz.

По словам спортсмена, игравшего в «Нефтехимике», ему писали люди с фейковых страниц в соцсетях. «Было неприятно читать это, тем не менее, я не буду что-либо с этим делать», — заявил Клок.

Хоккеист также отметил, что журналисты нагнетают обстановку вокруг всего, что связано с Россией. «Конечно, в Чехии некоторые люди нормально относились к моим выступлениям в КХЛ, однако большинство — негативно», — добавил Клок.

Чешский игрок перешел в «Нефтехимик» в мае прошлого года, а 19 июля расторг контракт с нижнекамским клубом. В минувшем сезоне Клок провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 26 результативных передач.