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Доктор Мясников оценил шансы Байдена на выздоровление

Врач Мясников счел минимальными шансы на тяжелое течение коронавируса у Байдена

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников счел, что болезнь президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом и соблюдающего самоизоляцию, протекает в легкой форме. Шансы политика на выздоровление он оценил в разговоре с «Газетой.Ru».

«Какие шансы на тяжелое течение? Я думаю, минимальные. Потому что если у него так уже день-два и он продолжает работать дистанционно, если мы верим этому, то, наверное, все обойдется», — рассудил доктор. Вместе с тем Мясников указал, что 79-летний президент США относится к группе риска заболевших коронавирусом из-за его возраста.

По словам врача, медикамент «Паксловид», которым лечится Байден, не обязательно свидетельствует об угрозе здоровью политика. «Пишут, что у него заболевание течет в легкой форме, и, скорее всего, это так», — предположил Мясников.

Доктор также понадеялся на выздоровление президента. Он выразил уверенность в том, что отставка или смерть в нынешних политических условиях главы США не будут на руку России.

Ранее стало известно, что Байден вернется к очной работе после пяти дней изоляции и отрицательного теста на COVID-19. Об этом заявили в Белом доме.

21 июля официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент сдал положительный тест на коронавирус. Она подчеркнула, что симптомы проявляются умеренно и политик продолжает работу в дистанционном режиме. Байден также заявил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19 и он справляется со своей работой.

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Маргарита Щигарева
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