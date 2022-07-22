В России оценили ограничения поездок за границу в связи с новыми санкциями

АТОР: пополнение списка недружественных стран не накладывает ограничений на туризм

Пополнение списка недружественных стран не накладывает ограничений на туристические поездки. Так оценку новым санкциям дали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

По словам вице-президента АТОР по вопросам выездного туризма и главы туроператора Space Travel Артура Мурадяна, включение государств в список недружественных не повлияет ни на продажи путевок, ни на возможность пересечения границы с данными странами.

Ранее, 22 июля, Кремль расширил перечень недружественных иностранных государств. Согласно указу президента России Владимира Путина, в список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.