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В России снизится выпуск жвачки Orbit из-за санкций

«Ъ»: Mars снизит выпуск жвачки Orbit из-за дефицита импортных ингредиентов

Фото: Shutterstock

У Mars возникли трудности с производством жевательной резинки под брендом Orbit из-за санкций, узнал «Коммерсантъ».

Компания не отгружает новые партии, поскольку столкнулась с дефицитом импортных ингредиентов. Источники издания сообщили, что Mars предупредил о снижении ассортимента Orbit из-за проблем с ингредиентами и изменений в цепочке поставок. По словам представителя магазина «Верный», Mars сообщил, что не сможет отгружать около половины имеющегося в сети ассортимента до конца года, а на оставшееся наложено временное ограничение поставок до конца июля.

Производитель говорит, что не может привезти основной ингредиент для изготовления жвачки. Резиновая основа для жевательной резинки из синтетических полимеров попала ранее под санкции ЕС.

В целом в России сократилось производство сладостей. Торговые сети на этом фоне отмечают уменьшение ассортимента и рост цен на них. Одной из причин снижения оказалось сокращение поставок на внешние рынки. Также это произошло из-за проблем в сфере логистики, которые осложняют ввоз в страну сырья, упаковки и оборудования.

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Платон Щукин
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