В Приморье завершили благоустройство парков и скверов

В рамках национального проекта в Приморье благоустроили восемь парков и скверов

В Приморье в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завершилось благоустройтсво восьми парков и скверов. Такая информация появилась на сайте правительства края.

Так, в настоящий момент модернизированы объекты в Дальнегорске, Дальнереченске, Партизанске, Хороле и Уссурийске. Остальные парки планируется благоустроить к началу осени.

«Программы важные, нужные. Они позволили изменить облик населенных пунктов региона, добавив свои “изюминки”. Одним из самых главных является то, что в них принимают непосредственное участие сами жители, начиная от выбора общественной территории и заканчивая ее приемкой», — рассказала зампредседателя правительства края Елена Пархоменко.

Ранее мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по благоустройству северного пляжа. На его территории будут установлены раздевалки, павильон, прогулочная дорожка из деревянного настила, а также обустроена автостоянка.