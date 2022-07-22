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В Приморье завершили благоустройство парков и скверов

В рамках национального проекта в Приморье благоустроили восемь парков и скверов

Фото: муниципалитеты Приморского края

В Приморье в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завершилось благоустройтсво восьми парков и скверов. Такая информация появилась на сайте правительства края.

Так, в настоящий момент модернизированы объекты в Дальнегорске, Дальнереченске, Партизанске, Хороле и Уссурийске. Остальные парки планируется благоустроить к началу осени.

«Программы важные, нужные. Они позволили изменить облик населенных пунктов региона, добавив свои “изюминки”. Одним из самых главных является то, что в них принимают непосредственное участие сами жители, начиная от выбора общественной территории и заканчивая ее приемкой», — рассказала зампредседателя правительства края Елена Пархоменко.

Ранее мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по благоустройству северного пляжа. На его территории будут установлены раздевалки, павильон, прогулочная дорожка из деревянного настила, а также обустроена автостоянка.

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Мария Гейн
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