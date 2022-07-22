В Запорожье заявили о признании Евросоюзом региона частью России

Член администрации Запорожья Рогов: седьмой пакет санкций ЕС признает регион частью России

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что документом о седьмом пакете антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) по сути признал территорию региона частью России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Рогова, так можно считать из-за формулировки «Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области», в которой говорится о введении санкций против него.

«ЕСовцы ставят под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА. Тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области», — пояснил Рогов.

Ранее Владимир Рогов призвал ООН принудить Украину к миру и остановить агрессора во избежание новых провокаций и жертв. Он подчеркнул, что российская сторона обеспечивает защиту и охрану Запорожской АЭС, которая работает в штатном режиме, но это не гарантирует, что украинские боевики не решатся на новые атаки.

Евросоюз в четверг, 21 июля, ввел в действие седьмой пакет санкций в отношении России. Новые ограничения ввели против мэра Москвы Сергея Собянина, первого заместителя премьер-министра России Андрея Белоусова, депутата Госдумы Адама Делимханова, уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Санкции также коснулись губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и постоянного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрии Чайки