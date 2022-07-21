Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России

Евросоюз ввел в действие очередной пакет ограничительных мер в отношении России

Европейский союз (ЕС) в четверг, 21 июля, ввел в действие очередной пакет ограничительных мер в отношении России, следует из публикации в Официальном журнале ЕС.

Новый пакет санкций, согласно ранее согласованным мерам, предусматривает запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов».

О том, что Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России, ранее заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Страны-члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии

Кто в списке?

Новые ограничения ввели против мэра Москвы Сергея Собянина, первого заместителя премьер-министра России Андрея Белоусова, депутата Госдумы Адама Делимханова, уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Санкции также коснулись губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, постоянного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрии Чайки и сына главы «Ростеха» Станислава Чемезова.

Кроме того, под ограничения попали фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. По данным Евросоюза, артисты активно поддерживали российскую спецоперацию на Украине, а до этого выступали в поддержку присоединения Крыма к России.

Новые рестрикции распространились в общей сложности на 57 физических лиц и девять организаций, в числе которых мотоклуб «Ночные волки» и его президента Александра Залдастанова (Хирург). Отмечается, что попавшим в санкционные списки физическим и юридическим лицам будут запрещены поездки в страны Евросоюза, а их активы будут заморожены.

Также Евросоюз с 22 июля вводит запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений.

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции ЕС нелегитимными. По ее словам, Евросоюз продолжает сам себя загонять в тупиковое положение. Она считает, что попытки давить на Россию не имеют перспектив.

Захарова заявила, что Европейский союз вновь попытался снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.

Но факты говорят сами за себя. Наряду с пандемией COVID-19 основной причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная экономическая и энергетическая политика Запада Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Захарова подчеркнула, что в документе Совета ЕС говорится о намерении расширить изъятия из ранее принятых санкционных мер с целью избежать возможных негативных последствий для глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

К сожалению, мы знаем, что между заявленными намерениями и реальными шагами в исполнении Европейского союза — дистанция огромного размера Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик ранее подчеркнул, что страны ЕС столкнулись с дилеммой в связи с санкциями, вводимыми в отношении России.

Политик заявил, что перед Европой встал выбор: «молча сносить последствия ударивших по ним самим антироссийских санкций» и наблюдать за возросшим количеством проблем во внутренней политике или аккуратно отойти от рестрикций и поправить свои дела. По его словам, чем больше новых санкций страны ЕС вводят против России, тем сильнее они в них увязают.

Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов заявил, что попадание в санкционный список ЕС не имеет для него никакого значения.

Запретить нас не удастся. Убеждения, правду, идею невозможно победить запретами. А для меня, как и для любого верующего человека, санкции не имеют никакого значения Александр Залдастанов (Хирург) Президент мотоклуба «Ночные волки»

Послабления в санкциях

Евросоюз решил сделать послабления в санкционном режиме в отношении Москвы и разрешил европейским операторам проводить сделки с российскими государственными нефтяными и трейдинговыми компаниями для транспортировки нефти в третьи страны.

Брюссель смягчил позицию, так как опасается за энергетическую и продовольственную безопасность в мире, уточнили в Совете ЕС. Исключения также коснутся взаимодействия с российскими госструктурами в рамках сельскохозяйственных сделок.

В марте Европейский союз запретил своим резидентам любые контакты с некоторыми российскими компаниями, среди которых оказались и нефтяные. Позже под запрет попали закупки нефти и нефтепродуктов из России, перевозимых по морю. Он вступит в силу через шесть и восемь месяцев после введения. При этом импорт трубопроводной нефти из России по-прежнему разрешен.