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Власти Запорожья призвали ООН принудить Украину к миру

Член администрации Запорожья Рогов призвал ООН принудить Украину к миру после атак на АЭС

Фото: РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов призвал ООН принудить Украину к миру и остановить агрессора во избежание новых провокаций и жертв. Об этом сообщает РИА Новости.

«Призываем ООН прекратить занимать позицию слепых котят и осудить вопиющую атаку украинских боевиков на Запорожскую АЭС. ООН стоит принудить Украину к миру и остановить агрессора, в противном случае опасные провокации могут повториться и грозить техногенной катастрофой», — заверил он.

Рогов подчеркнул, что российская сторона обеспечивает защиту и охрану Запорожской АЭС, которая работает в штатном режиме, но это не гарантирует, что украинские боевики не решатся на новые атаки.

Ранее представитель Минобороны России заявил, что 18 июля два дрона-камикадзе нанесли удар по объектам на территории атомной станции Запорожья. При этом один беспилотник был уничтожен на подлете. Тогда пострадали 11 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Следующая атака последовала в среду, 20 июля. Украинская армия нанесла по АЭС четыре удара с помощью беспилотников-камикадзе, однако реакторная часть объекта не пострадала.

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Марина Совина
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