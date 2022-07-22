Стало известно о многомиллиардных потерях российской туротрасли из-за санкций

АТОР: российская туротрасль потеряла несколько десятков миллиардов рублей из-за санкций

Из-за западных санкций и закрытия европейского воздушного пространства российская туристическая отрасль недополучила несколько десятков миллиардов рублей. Об этом стало известно из заявления исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, передает РИА Новости.

По ее словам, эксперты пока не производили полноценного подсчета потерь, однако уже сейчас можно говорить о многомиллиардных убытках.

«И это только для туроператоров и турагентов, не говоря уже об авиации. Плюс несколько миллиардов потерь в виде обязательных компенсаций туристам, которые купили путевки в страны, которые сейчас закрыты», — рассказала Ломидзе.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что если в летнем сезоне индустрия недополучила 50-60 процентов прибыли, то с зимним периодом «все гораздо сложнее». «У нас недоступна будет вся Европа и практически нет Азии», — объяснил он.

Ранее в АТОР подсчитали убытки черноморских курортов из-за закрытия 11 аэропортов на юге страны. Так, Краснодарский край может недосчитаться около 3,4 миллиона туристов в летнем сезоне.