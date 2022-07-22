Россиянам назвали обязательные для взрослых прививки

Роспотребнадзор: после 30 лет нужно ревакцинироваться от краснухи

После 30 лет нужно ревакцинироваться от кори и краснухи, сообщила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Маргарита Провоторова. Обязательные для взрослых прививки она назвала россиянам в интервью для kp.ru.

Эксперт заявила, что каждый ответственный гражданин должен прививаться и прививать детей согласно Национальному календарю прививок. Однако, отметила Провоторова, перечень многократно пересматривали, поэтому рожденные в 70-е годы могут не иметь необходимых вакцин. «Вакцина против гепатита В была внесена в обязательную вакцинацию лишь в конце 90-х — начале 2000-х годов. Поэтому высока вероятность, что защиты против этого заболевания у вас, к сожалению, нет», — предупредила она.

Так, если человек не прививался со школьного возраста, эксперт советует проконсультироваться с врачом и при необходимости сделать некоторые прививки. «Возможно, вам потребуется вакцинация препаратами, которые не входят в основной национальный календарь. И всегда нужно учитывать ваши индивидуальные риски, когда могут потребоваться дополнительные вакцины», — отметила эксперт. Провоторова порекомендовала раз в десять лет повторять вакцину против дифтерии и столбняка, а пожилым людям обязательно делать прививки от гемофильной инфекции и пневмококка. «Прививку от гриппа и COVID делать ежегодно», — уверена она.

Эксперт также объяснила, что иммунитет от вакцинации вырабатывается в 95 процентах случаев, а длительность иммунного ответа составляет почти 20 лет. Поэтому если человек не знает ничего о своем прививочном прошлом, перед введением препаратов она посоветовала провериться на наличие антител. «Вполне возможно посмотреть уровень антител IgG к основным вакциноуправляемым инфекциям: кори, краснухе, коклюшу, дифтерии, паротиту, столбняку», — сообщила Провоторова.

В заключение эксперт перечислила необходимые вакцины для людей среднего возраста. «Из обязательных прививок у взрослых после 25-30 лет я бы назвала вирусный гепатит В (если не прививались раньше), ревакцинацию от кори и краснухи. А также каждые десять лет ревакцинацию от столбняка и дифтерии», — заключила Маргарита Провоторова.

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