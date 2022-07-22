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Суд продлил арест обвиняемому в госизмене основателю Group-IB Сачкову

Лефортовский суд продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову до 28 сентября
Илья Сачков

Илья Сачков. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Лефортовский суд Москвы продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову. Об этом в пятницу, 22 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно постановлению суда, обвиняемый по статье 275 УК РФ («Государственная измена») бизнесмен останется под стражей еще на два месяца. Сачкова оставили в СИЗО до 28 сентября. Обвиняемый не признает своей вины, а также отрицает сотрудничество с иностранной разведкой.

Бизнесмен был арестован 29 сентября 2021 года. Фабула дела не известна из-за наличия грифа «секретно» на его материалах.

22 марта сообщалось, что Сачков попросил выпустить его из СИЗО, чтобы он мог «работать на благо Родины» и быть полезным стране в нынешних условиях.

«Наблюдая за происходящими событиями, я понимаю, что нужен сейчас России как никогда, и прошу выпустить меня из-под стражи на период следствия, чтобы иметь возможность работать и использовать свои компетенции на благо страны», — сказано в заявлении Сачкова, которое журналисты Forbes получили от адвоката бизнесмена Сергея Афанасьева.

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Владимир Седов
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